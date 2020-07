Nachdem der Preis für Sojabohnen ca. einen Monat lang seitwärts verlaufen ist, kam es nun zu einem Ausbruch nach oben und der Preis konnte in den letzten Handelstagen deutlich zulegen. Doch, ob es nun so weitergeht bleibt fraglich, denn aktuell läuft eine saisonale Schwächephase und der Preis ist zuletzt an einen wichtigen Widerstandsbereich herangelaufen.

Charttechnischer Widerstand voraus

Saisonal betrachtet ist die Periode zwischen Juli und September die schwächste des gesamten Jahres. In diesen Monaten fällt der Preis für Sojabohnen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Auch die CoT-Daten (Commitment of Traders) sind aktuell bearish zu werten. Aktuell wird es dabei besonders interessant, denn der Sojabohnen-Future ist nun an einen wichtigen Widerstandsbereich, welcher zwischen 900 und 920 US-cents verläuft, herangelaufen. Es bestehen also gute Chancen für die Short-Seite, dass nun eine Abwärtsbewegung folgt.