TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die fernöstlichen Börsen haben sich am Dienstag ohne einheitliche Tendenz präsentiert. Nach den starken Gewinnen am Montag und in der Vorwoche kam es an einigen Handelsplätzen zu einem Rücksetzer. Die chinesischen Festlandsbörsen legten jedoch weiter zu. Am Montag hatte der die 300 wichtigsten Unternehmen umfassende CSI 300 den höchsten Stand seit rund fünf Jahren erreicht.

Die Aktien an den chinesischen Festlandsbörsen hätten an die Gewinne vom Vortag angeknüpft, allerdings sei der Anstieg etwas moderater gewesen, merkte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets an.