Gehörlos und (erfolg)reich // In 7 Monaten zum größten gehörlosen Deaf-Movement

Eine der größten Erfolgsgeschichten im deutschen Unternehmertum schreibt die junge Jessica Klinger. Seit der Geburt ist sie bereits hochgradig schwerhörig und kann daher keine Sprachlaute verstehen. Trotzdem gehört sie mittlerweile zu den erfolgreichsten, deutschen Network-Marketern und ist innerhalb von 11 Monaten von ihrer Sozialwohnung in eine Villa eingezogen.

Bild: Jessica Klinger, Bildquelle: https://www.instagram.com/jessicaklinger.official/

Bereits im Kindergarten konnte sie durch ihr visuelles Vorstellungsvermögen und ihren klaren Verstand punkten. Trotzdem führt Taubheit verständlicherweise auch automatisch Konfliktpotenzial mit sich. Da die meisten Menschen über ein unklares Mundbild verfügen, ist das Lippenlesen nur erschwert möglich und für die damals junge Jessica eine Qual. Die Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen führte die mittlerweile 30-Jährige in die Isolation. 12 Jahre lang war sie nach ihrer Schulzeit arbeitslos, bis sie die Möglichkeiten in ihrem Selbst erkannte und ihre Leidenschaft dafür entwickelte, ihren beruflichen Werdegang selbst in die Hand zu nehmen.

Als Sportlerin blühte die junge Erfolgsunternehmerin auf – vom Gehörlosen Sportverein, wurde sie rasch zum festen Bestandteil der Nationalmannschaft, wo sie 10x deutsche Gehörlosenmeisterin für Futsal (Kleinfeld & Großfeld) wurde. Als dreifache Meisterin in der Leichtathletik (3x800 Meter) und Ex-Torhüterin der Nationalmannschaft bemerkte sie das Feuer, das in ihr brennt und die Möglichkeiten, die das Leben für sie offenhält.

Über das Internet lernte sie Fabio Menner (1FINITY FOUNDER) kennen, der nach eigenen Worten ihr Leben verändert hatte. Mit dem Weg des Multilevel-Marketings erreichte sie innerhalb weniger Monate einen Status, den sich viele andere nur wünschen würden. Seit Juli 2019 ist sie im Team 1NFINITY und hat mittlerweile bereits einen Umsatz von über 8,6 Millionen USD erwirtschaftet, agiert mit 2.100 Partnern zusammen und ist mitunter Gründerin des größten DEAF Movements in Deutschland und Monkey Empire. „Ich will vorrangig Menschen zeigen, was möglich ist, wenn man bereit ist an seinen Träumen zu arbeiten und Erfolge zu leben.“ Als leidenschaftliche Netzwerkerin ist sie mittlerweile quer über den Globus unterwegs, ist Vertrieblerin bei WAVE und unterstützt Menschen im gesamten deutschsprachigen Raum mit FutureTex, wo sie als Geschäftsführerin fungiert.

Ausgezeichnet mit dem „Best Newcomer“ Award 2019 und „Top Affiliates 2019“ ist Jessica Klinger ein absolutes Vorbild im Vertrieb und führt weltweit Menschen vor, was möglich ist, wenn man aus Träumen Ziele macht. Dabei ist die junge Erfolgsunternehmerin erst 2018 auf die Möglichkeiten von Bitcoin & Krypto gestoßen. Fabio Menner, der als Kryptofame seine ersten Schritte in die Selbstständigkeit machte, begeisterte sie über Instagram, was zum Erstkontakt führte.

„Durch die Zusammenarbeit mit Fabio Menner, habe ich das Gefühl, die Welt erobern zu können. Vor allem aber die Kommunikation auf Augenhöhe mit Menschen die an Taubheit leiden ist mir ein großes Anliegen“, erzählt Jessica Klinger. Während in vielen Netzwerk-Gruppen Taubheit weggeschwiegen wird und es allgemein etwas ist, was viele Menschen nicht in ihrem Umfeld sehen wollen, ist im Team 1NFINITY Taubheit ein aktiv-integrierter Bestandteil, um die Kommunikation auf Augenhöhe langfristig zu gewährleisten.

Wenn bei einem Teammeeting bei Team 1NFINITY Menschen mit Taubheit teilnehmen ist automatisch auch ein Übersetzer zugeschalten, der es ermöglicht Gebärdensprache für das ganze Team verbal zu transportieren. Das gibt natürlich vielen tauben Menschen die Chance endlich mit ihrer Leistung und ihrem Engagement ernstgenommen zu werden. Jessica Klinger ist dafür ein absolutes Vorbild vieler DEAF – Menschen im Dach-Raum. Gerade weil sie die Reise als fast-taube Jugendliche durchgemacht hat und weiß, dass ein Studium mit Taubheit zum aktuellen Zeitpunkt kaum möglich ist, kennt sie die Schwierigkeiten von tauben Menschen. Mit ihrem Herzblut und ihrem inneren Feuer brennt sie aber dafür, dieses Verständnis in die Welt hinauszutragen und in ihrer Arbeit langfristig anderen Menschen die Werkzeuge an die Hand zu geben, ihr eigenes Leben zum Erfolg zu bringen. Wichtig ist nur zu wissen, dass ein Schritt zurück nie die richtige Option zum Erfolg ist, oder sein wird.

