Dax Index – Nach dem Gap kam nicht viel

Zu einem besonnenen Umgang mit dem Virus warnt weiterhin der US-Chefimmunologe Anthony Fauci. Die gegenwärtige Lage sei „nicht gut“ und erfordere „sofortiges“ Handeln. Die USA haben die Lage nicht unter Kontrolle.

Das, dass Wirtschaftstreiben in Deutschland sich langsam ab stetig normalisiert, zeigen auch die Passagierzahlen an Deutschlands größten Flughafen. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich in der vergangenen Woche weiter etwas verbessert, bleiben aber wegen der Corona-Krise auf sehr niedrigem Niveau. In der Woche von 29. Juni bis 5. Juli zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport rund 251.000 Fluggäste und damit 83,3% weniger als ein Jahr zuvor. Das waren gut 78.000 Flugäste mehr als eine Woche zuvor, als der Rückgang noch 89,3% betragen hatte.

Dass die steile Rally an der Nasdaq für Kopfschütteln sorgt, ist für einen rational denkenden Menschen angesichts der fragilen Lage der Normalzustand.

An diesem Punkt des Marktgeschehens sollte nicht versucht werden einen Hochpunkt und möglichen Crash vorherzusagen, sondern der Versuch unternommen werden mit dem Marktmomentum, dass sich in beide Richtungen ausschlagen kann, mitzuschwimmen. Dies ist nach wie vor ein Markt für Stockpicker und nicht für Market Timer.

Dax Index Chart

Zur heutigen Eröffnung erreicht der Germany 30 den ersten Intraday-Support zwischen 12.660 und 12.615 Punkten. Ausgehend von diesen alten Hochpunkten wäre die Möglichkeit für die Bullen gegeben einen erneuten Rally Versuch zu unternehmen. Erstes Ziel wäre dann das gestrige Hoch bei 12.842 Punkten. Ein Ausbruch darüber ergäbe die Chance das Junihoch bei 12.933 Punkten zu erreichen. Ein Unterschreiten der Unterstützung bei 12.615 Punkten, würde eine zeitlich ausgedehntere Konsolidierung bedeuten und könnte das Freitagstief von vergangener Woche bei 12.466 Punkten testen.

Quelle: CMC Markets Plattform 07.07.2020

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!