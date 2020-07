Marktkommentar: EURUSD fällt zurück unter die 1,13er-Marke

Die Anleger setzen auf weitere Reformen der Kapitalmärkte durch die chinesische Regierung und eine Rückkehr zum Bullenmarkt.

"In der Welt nach Covid-19 braucht die Wirtschaft mehr denn je einen gesunden Bullenmarkt", schrieb die staatliche Zeitung China Securities Journal. Der Optimismus in China und die Kursanstiege von Tech-Riesen wie Amazon und Netflix verhalfen dem Nasdaq gestern zu einem weiteren Rekordhoch. Die Hedgefonds reduzieren weiterhin ihre Netto-Short-Positionen in den USA. Am Dienstag war die Sitzung in der asiatisch-pazifischen Region gemischt, wobei die US-Futures tiefer gehandelt werden.

EURUSD konnte am Montag die Widerstandszone bei 1,1280 überwinden und den stärksten täglichen Anstieg seit dem 22. Juni verbuchen. Am späten Nachmittag gab das Paar jedoch etwas nach, da die PMI- und ISM-Daten die Erwartungen übertrafen. Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe stieg im Juni überraschend von 45,4 auf 57,1 Punkte. Am Dienstag fällt das Paar zurück unter die 1,13er-Marke.

Der DE30 unterbricht am Dienstag seinen Ende Juni eingeleiteten Aufwärtstrend und gibt die gestrigen Gewinne vollständig ab. Nach der europäischen Eröffnung wurden die Hochs vom vergangenen Donnerstag und Freitag (12.645 Punkte), an denen die Bullen gestern Unterstützung finden konnten, durchbrochen. Eine Zurückeroberung wäre notwendig, um mehr Vertrauen zu schaffen und den Index vor einem tieferen Rückgang zu bewahren.



