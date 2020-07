Finanzgiganten: Deutschlands Unicorns

Entgegen allgemeiner Annahmen existieren Einhörner nicht nur in Märchenbüchern und Feengeschichten, nein es gibt sie auch an den Finanzmärkten dieser Welt. Zuerst nur vereinzelt, an einigen wenigen artenfreundlichen Orten, doch die Herde wächst.

Was ist ein Unicorn?

Den Titel „Unicorn“ erhalten im Allgemeinen Unternehmen, die es schaffen vor ihrem Börsengang oder Exit, also wenn sie sich von ihren Geldgebern trennen, einen Marktwert von über einer Milliarde US-Dollar zu erreichen. Im engeren Sinne sind damit vor allem Startups der Tech-Branche gemeint. Stand Juni 2020 gibt es insgesamt mehr als 400 Einhörner in den Ländern dieser Welt. Insbesondere in den USA sind Unicorns längst keine Seltenheit mehr, das Silicon Valley ist voll von ihnen. Deutschland hat dagegen bis heute nur eine kleine Anzahl Einhörner vorzuweisen. Die wenigen, die es in Deutschland gibt, sind vor allem in Berlin und München zu finden – den Städten, in denen sich Finanzkraft und Innovationsgeist die Klinke in die Hand geben.