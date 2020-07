FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Konjunktursorgen haben die Dax -Anleger am Dienstag zu Gewinnmitnahmen animiert. Als Belastung hinzu kamen deutliche Kursverluste bei den Aktien von Bayer. Damit fiel der deutsche Leitindex bis zum Mittag um 1,44 Prozent auf 12 550,59 Punkte.

Das Börsenbarometer hatte nach dem Ausbruch über den Widerstand um die 12 500 Punkte in der letzten Woche am Montag noch an seinen positiven Trend angeknüpft und war weiter in Richtung des bisherigen Hochs nach dem Corona-Crash von 12 913 Punkten von Anfang Juni gestiegen. Treiber sind prinzipiell weiterhin die Geldschwemme der Notenbanken und die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Die möglichen Folgen der zuletzt wieder rasanten Virusausbreitung aber schwelen als Belastungsfaktoren weiter im Hintergrund.