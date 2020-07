DE30 eröffnet tiefer inmitten von COVID-19 und Rezessionssorgen

++ Coronavirus-Fälle nehmen weltweit zu ++ EU-Kommission sagt tiefere Rezession in der Eurozone voraus ++ Deutsche Telekom (DTE.DE) verstärkte ihre Geschäftsbeziehungen mit Huawei ++



Die europäischen Indizes eröffneten die heutige Sitzung tiefer, da die Investoren weiterhin besorgt darüber sind, dass die steigende Zahl neuer COVID-19-Fälle zu einer Wiederaufnahme des Lockdown führen und sich negativ auf die weltweite wirtschaftliche Erholung auswirken könnte.

Deutschland, Italien und Spanien meldeten am Montag 1.876 neue Fälle, was einer Zunahme von 407 neuen Fällen am Sonntag entspricht. Spanien meldete am Montag 1.244 neue Fälle. Dies war der höchste Stand seit dem 22. Mai und folgt auf die Nachricht von dem Lockdown in der Region Katalonien. Mehrere US-Bundesstaaten melden weiterhin eine steigende Zahl neuer Coronavirus-Fälle und Krankenhausaufenthalte. Auch andere Länder, in denen die Situation stabil zu sein schien, wie Australien und Japan, haben mit einer steigenden Zahl von Infektionen zu kämpfen. Auch die Nachrichten aus Brüssel belasteten die Marktstimmung. Die Europäische Kommission senkte ihre BIP-Prognosen für 2020 und 2021, da die Aufhebung der Corona-Sperrmaßnahmen in einigen Ländern langsamer voranschritt als ursprünglich erwartet. Den neuen Projektionen zufolge wird die Wirtschaft der Eurozone im Jahr 2020 wahrscheinlich um 8,7% schrumpfen, bevor sie 2021 wieder um 6,1% ansteigt, verglichen mit den Schätzungen von Anfang Mai, die von einer 7,7 %igen Schrumpfung im Jahr 2020 und einer 6,3 %igen Erholung im nächsten Jahr ausgingen.

Der DE30 eröffnete tiefer, da eine geringer als erwartete Erholung der deutschen Industrieproduktion auf eine langsamere wirtschaftliche Erholung hindeutete. Die deutsche Industrieproduktion stieg im Mai 2020 um 7,8% und erholte sich damit von dem nach unten revidierten Rückgang von 17,5% im Vormonat. Der heutige Wert blieb jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die von einem Anstieg um 10% ausgingen. Während der heutigen Sitzung brach der Index unter die Unterstützungsmarke von 12.623 Punkten ein. Sollte sich die Stimmung weiter verschlechtern, könnte die Aufwärtstrendlinie getestet werden. Wenn diese Marke durchbrochen wird, könnte sich der Kurs auf die 12 000-Punkte-Marke zubewegen. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:13 Uhr. Quelle: Bloomberg

Die Deutsche Telekom (DTE.DE) hat trotz der Warnungen der Sicherheitsbehörden ihre Geschäftsbeziehungen mit Huawei intensiviert, berichtete das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf interne Dokumente. Die Deutsche Telekom verlasse sich in hohem Masse auf die Geräte von Huawei. Das chinesische Unternehmen ist auch der Lieferant für das 5G-Netz und den Breitbandausbau, den Cloud-Service und das Fernsehangebot. Beide Unternehmen hätten vereinbart, für das 5G-Netz der Telekom zunehmend auf „US-freie" Netzkomponenten zu setzen, hieß es in der Zeitung.

Die Deutsche Telekom (DTE.DE) hat in letzter Zeit eine lokale Seitwärtsbewegung vollzogen. Die Aktie des Unternehmens startete die heutige europäische Sitzung mit einem Rückgang und nähert sich der Aufwärtstrendlinie. Sollte es zu einem Durchbruch unterhalb der Trendlinie kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung 14,40 EUR beschleunigen. Im Falle eines Durchbruchs nach oben könnte jedoch die Obergrenze der Spanne bei 15,56 EUR ins Spiel kommen. Quelle: xStation 5

Die Deutsche Bank (DBK.DE) gab heute bekannt, dass sie eine strategische mehrjährige Partnerschaft mit Google (GOOGL.US) eingegangen sei, die den Zugang zu ihren Cloud-Diensten ermöglichen und Innovationen bei technologiebasierten Finanzprodukten für Kunden vorantreiben werde. Der Deal ist Teil einer Technologie-Investition in Höhe von 13 Milliarden EUR, die die Deutsche Bank bis 2022 plant, um sich nach jahrelangen Verlusten neu zu strukturieren.

Daimler (DAI.DE) wird aufgrund der technischen Probleme mehr als 660.000 Fahrzeuge zurückrufen, die zwischen Februar 2013 und Juni 2017 in China produziert wurden. Eine Dichtung zwischen der Hochdruck-Kraftstoffpumpe und der Niederdruck-Kraftstoffleitung könnte im Laufe der Zeit brechen, wodurch beim Starten des Motors bei kalter Witterung Öl austreten würde. Der gesamte Prozess wird am 18. Dezember 2020 beginnen. Außerdem hat das Unternehmen vor kurzem seine Partnerschaft mit BMW (BMW.DE) zur gemeinsamen Entwicklung der nächsten Generation der automatisierten Antriebstechnik aufgrund der erhöhten Kosten und ungünstiger wirtschaftlicher Umstände ausgesetzt.

Bei Wirecard (WDI.DE) wurde eine weitere Führungskraft in Deutschland wegen des Verdachts auf schweren Betrug verhaftet, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Verdächtige, der Chef einer Unternehmenstochter in Dubai, sei zur Strafverfolgung nach Deutschland zurückgekehrt.

HeidelbergCement (HEI.DE) ist um 2% gefallen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf sein Geschäft eine Wertberichtigung in Höhe von 3,2 Milliarden EUR vornehmen musste.



