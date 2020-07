FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag von einer allgemeinen Dollar-Stärke belastet worden und unter die Marke von 1,13 US-Dollar gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1280 Dollar gegenüber 1,1333 Dollar im Tageshoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1325 Dollar festgesetzt.

Die Weltreservewährung Dollar erhielt Zulauf aufgrund der schlechteren Stimmung an den Aktienmärkten. Dort belasteten nicht zuletzt Gewinnmitnahmen nach deutlichen Kursgewinnen am Vortag. Am Devisenmarkt tendierten viele Währungen zum Dollar schwächer, so auch der Euro.