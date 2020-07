NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der Wall Street könnten am Dienstag Kursgewinne einstreichen. Denn nach dem starken Wochenauftakt mangelt es nun an Impulsen. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Handelsauftakt 0,8 Prozent niedriger auf 26 080 Punkte. Damit wäre der Dow erst einmal an der 200-Tage-Linie gescheitert, die aktuell bei 26 250 Zählern verläuft und als wichtiger Trendindikator gilt.

Die Saison der Quartalsberichte in den USA kommt erst in der kommenden Woche langsam in Fahrt. Mit Blick auf die Konjunktur stehen erst am Donnerstag mit Zahlen vom Arbeitsmarkt wieder potenziell kursbewegende Daten auf der Agenda. Auch Unternehmensnachrichten, die die Kurse stärker bewegen könnten, sind am Dienstag Mangelware.