PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag überwiegend nachgegeben und sich damit dem Trend in Westeuropa angeschlossen. Der Prager Aktienmarkt zeigte sich allerdings mit nur sehr moderaten Verlusten weitgehend stabil, ebenso die Moskauer Börse, die minimal zulegte.

An der Warschauer Börse gab der Leitindex Wig-20 um 0,97 Prozent auf 1800,93 Punkte nach. Der breiter gefasste Wig sank um 0,98 Prozent auf 50 973,66 Zähler. In Polen belasteten nach Gewinnen am Vortag nun schwache Konjunkturdaten aus der EU. Nach der aktuellen Prognose der EU-Kommission wird die Rezession wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr noch stärker ausfallen als bislang angenommen. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone könnte um 8,7 Prozent einbrechen. Zuvor lag die Prognose bei minus 7,7 Prozent.