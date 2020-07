Wirecard? Dieser Tesla-Zock ist Wahnsinn…

Liebe Leser, die Volatilität bei Tesla ist unglaublich, auf fallende Kurse mit klassischen Puts zu setzen vollkommen unmöglich. Es springt einfach kein Gewinn raus. Turbo? Hoch riskant, im Squeeze zwischendurch ausgeknockt zu werden. Aber – ein Schein ist der Hammer. Wenn Tesla bis August wieder auf 1.100 Dollar fallen sollte, was absolut drin ist nach einer Rally von 375 auf 1400 Dollar – es wäre nur die Korrektur der letzten 5 Tage im Kurs – dann springen 200% Gewinn raus. Diesen Schein legen wir heute unseren Abonnenten im Turbo-Dienst in der früh in die Mailbox. Wenn Tesla shorten, dann mit Discount-Puts ohne K.o-Risiko. In Sachen Risiko ist dieser Schein natürlich in Richtung Wirecard früherer Zeiten zu sehen – spannend für Trader, aber man braucht Nerven. Wer wissen mag, welche Nerven man im Sommer braucht- Daniel fasst es hier bei n-tv ganz aktuell zusammen im TV.