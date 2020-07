Im Interview mit der medical-wundmanagement Gmbh: Mit präzisen Innovationen der Krise trotzen.

Die aktuelle Krise fordert uns alle, insbesondere das Gesundheitswesen. Im Gespräch mit der medical-wundmanagement GmbH wird deutlich, wie man mit konsequent und kompetent umgesetzten innovativen Ideen, trotz der schwierigen Situation, neue Maßstäbe in seiner Branche setzen kann.

Bettina Riegel, Senior Associate der Maraya-Holding GmbH und Patrick-Benedikt Mensing, Junior Consultant der medical-wundmanagement GmbH – Quelle: medical-wundmanagement GmbH

Wie schaffen Sie es trotz der schwierigen Bedingungen Ihre Versorgung aufrecht zu erhalten?

Wir haben bereits vor dem Eintreten der Corona-Pandemie, auf einem professionellen Level gearbeitet und dabei immer unsere hohen Qualitätsansprüche im Blick behalten. Denn unsere Prozesse sind alle vom TÜV-SÜD nach DIN:ISO 9001:2015 zertifizierten und sorgen somit für ein einheitliches Vorgehen der einzelnen Abteilungen. Daraus resultiert eine hohe Transparenz, so dass Arbeitsplätze bei Ausfällen problemlos durch andere Teammitglieder vertreten werden können. Trotz der zum Teil sehr starken Einflüsse auf die täglichen Arbeitsabläufe, hat sich unser gesamtes Team den Herausforderungen gestellt und es einwandfrei gemeistert. Grund dafür war zum einen natürlich der sehr gute Personalschlüssel und zum anderen engagierte, flexible Mitarbeiter, denen eine optimale Patientenversorgung am Herzen liegt. Unsere Logistik konnten wir durch die Lagerwirtschaft unseres eigenen Lagers als auch unseren verlässlichen Logistikpartnern sicherstellen. Somit haben wir auch während der Corona-Krise Materialbestellung der Wundpatienten entgegnen nehmen und diese problemlos frei Haus liefern. Ebenso konnten wir wegweisende Projekte, wie zum Beispiel das Wundmobil oder auch die digitale Wundvisite entwickeln sowie umsetzen. Dies hilft uns nicht nur die Versorgung unserer Patienten sicherzustellen, sondern stärkt darüber hinaus auch unsere Innovationsführerschaft bei unseren Kunden, Patienten und Leistungspartnern.

Wann sollte man in Betracht ziehen eine ambulante Wundversorgung in Anspruch zu nehmen?

Jeder Mensch, der von einer Wunde betroffene ist, sollte eine ambulante und moderne Wundversorgung in Betracht ziehen. Denn auch bei einer kleinen Wunde kann es bei nicht adäquater Versorgung schnell zu Komplikationen kommen. Arbeitet man mit uns als Wundversorger zusammen, erhält man eine bestmögliche Versorgung in Verbindung mit einer engmaschigen Kontrolle. Das können wir durch unsere zertifizierten ICW-Wundexperten und unsere Prozesse garantieren. Die Wundmanager verschaffen sich bei jedem Patienten einen Rundumblick und beraten entsprechend. Jede Versorgung findet in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt statt. So werden aufkommende Komplikationen oder Heilungsstörungen schneller wahrgenommen. Somit kann entsprechend auf diese reagiert und die indizierte Versorgung angepasst werden. Ebenfalls arbeitet der Wundexperte mit allen betroffenen Einrichtungen interdisziplinär zusammen. Das bedeutet, dass er stets im engen Kontakt zu dem Pflegedienst oder -heim, der Klinik im Entlassungsmanagement und den Angehörigen des Wundpatienten steht. Da wir Partner aller gesetzlichen und privaten Krankenkassen sind, wird die Leistungen von den Krankenkassen übernommen. Unabdingbar ist eine fachgerechte Wundversorgung allerdings bei Patienten mit chronischen Wunden. Diese werden oft jahrelang aufgrund mangelnder Fachkenntnisse nicht adäquat behandelt. Mit den entsprechenden phasengerechten und modernen Wundauflagen sowie der Suche nach der Ursache verbessern sich die Wunden oft schnell. Allerspätestens sollte man aber einen Wundexperten bei infizierten oder kritisch kolonisierten Wunden hinzuziehen. Hier ist besondere Vorsicht und ein absolut hygienisches Arbeiten von Nöten, um zu vermeiden, dass die Patienten sich über ihre Wunde eine Sepsis einfangen. Die moderne Wundversorgung, die von unseren Wundexperten verfolgt wird, bietet zahlreiche Vorteile für die Patienten und das Gesundheitswesen. Moderne Wundauflagen ermöglichen einen schmerzärmeren und selteneren Verbandwechsel. Das heißt die Auflagen verkleben im Vergleich zur traditionellen Wundversorgung nicht mit der Wunde. Hinzu kommt eine kurze Behandlungsdauer. Nicht zuletzt, weil unnötige Krankenhausaufenthalte und der berühmte Drehtür-Effekt (erneuerter Krankenhausaufenthalt) minimiert wird.