Kommt wieder Schwung in die BioNTech Aktie? Der Blick auf den Chart des Biotech-Titels, der vor allem an der US-Börse NASDAQ gehandelt wird, zeigt zumindest nach der jüngsten Konsolidierung eine interessante Situation. Die Konsolidierungsbewegung vom Rallye-Hoch bei 79,38 Dollar zurück in die charttechnische Unterstützungszone bei 62,22/63,37 Dollar könnte nun wieder bullish aufgelöst werden. In den letzten Tagen wurde die ...