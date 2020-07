Candriam-Studie: Wie Stromerzeuger in Europa auf die Energiewende reagieren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Welche Ansätze für einen gerechten Übergang zu einer emissionsarmen Wirtschaft verfolgen die größten Stromerzeuger Europas? Das ESG-Team von Candriam um die Analysten Sophie Deleuze und Arnaud Peythieu hat sich unter den Big Playern umgesehen.Mehr als zwei Drittel der Engagement-Initiativen von Candriam befassen sich unmittelbar mit den drei zentralen Komponenten eines gerechten Übergangs: Energiewende, faire Arbeitsbedingungen und Geschäftsethik.Heute sind 30 Millionen Arbeitnehmer im Energiesektor Europas beschäftigt. Für die Dekarbonisierung der Wirtschaft wird es erforderlich sein, dass Ressourcen – Humanressourcen, finanzielle und regulatorische Ressourcen – massiv von emissionsstarken Aktivitäten weg in emissionsarme oder völlig neue Bereiche umgeschichtet werden. Unverzichtbar für die Bürgerinnen und Bürger Europas wird sein, dass die Kosten des Übergangs und der Nutzen daraus gerecht verteilt sind.Ein wichtiger erster Schritt beim Dialog mit Unternehmen zu den Modalitäten des von ihnen während des Übergangs betriebenen regionalen und nationalen Arbeitskräftemanagements ist Transparenz. Das Team der ESG-Analysten von Candriam hat die größten Stromerzeuger Europas befragt, um sich ein Verständnis dafür zu verschaffen, wie sie den Rahmen für einen gerechten Übergang in ihre Geschäftsabläufe integrieren. Zudem haben wir mit Unternehmen, Gewerkschaften, Forschungsinstituten und Verbraucherverbänden Gespräche geführt, um sicherzustellen, dass die folgende Frage von uns ganzheitlich betrachtet wurde: Können wir davon ausgehen, dass niemand zu kurz kommt?Unter einem gerechten Übergang ist ein Rahmen zu verstehen, dessen Ziel darin besteht, die negativen sozialen Auswirkungen für die von der Energiewende zu einer emissionsarmen Wirtschaft betroffenen Arbeitnehmer und Gemeinschaften zu minimieren und die positiven Chancen zu maximieren.Mitarbeiter: Von der Abmilderung des Abbaus von Arbeitsplätzen zur NettoarbeitsplatzschaffungBeim Betrachten der Neubeschäftigung für Mitarbeiter während der Energiewende gibt es für uns zwei wichtige Elemente: Das makroökonomische Element der auf die Entwicklung neuer Technologien zurückzuführenden Nettoarbeitsplatzschaffung und ein schwierigeres mikroökonomisches Element, wonach neue Arbeitsplätze zu den abgebauten Arbeitsplätzen passen müssen, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ, und in gewissem Maße auch in regionaler Hinsicht. Auf mikroökonomischer Ebene gibt es zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen: Abstimmung der benötigten Qualifikationen mit dem Umschulungs- und Weiterqualifizierungspotenzial, Schaffung von Arbeitsplätzen am richtigen Ort sowie richtige zeitliche Einteilung – neue Beschäftigungsmöglichkeiten müssen zur Verfügung stehen, wenn alte Arbeitsplätze verschwinden, nicht erst fünf Jahre später.