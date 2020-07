Deka bezieht neue Standorte in Frankfurt

Hierzu ist mit dem Projektentwickler Groß & Partner ein Mietvertrag über 16.000 qm Bürofläche abgeschlossen worden. Die angemieteten Büroflächen umfassen insgesamt zehn Stockwerke.

Der Mietvertrag ist Teil eines umfassenden Zukunftskonzepts der Deka-Gruppe für ihre Standorte in Frankfurt. Diese werden künftig an zwei Orten gebündelt. Zurzeit wird in der Lyoner Straße 13 in Frankfurt-Niederrad ein hochmodernes Gebäude für bis zu 3.500 Mitarbeiter errichtet, das bereits Ende 2021 bezogen werden soll. Beide Immobilien bieten die Möglichkeit digitales Arbeiten, Präsenz vor Ort sowie Arbeit im Homeoffice in Einklang zu bringen. Diese durch die Corona-Krise verstärkten Trends werden in der Planung der Büroräume berücksichtigt. Die neuen Standorte verfügen gleichzeitig über eine deutlich bessere Flächeneffizienz und somit nennenswerte Kostenvorteile gegenüber den heutigen Standorten. Darüber hinaus leistet die Deka mit den beiden Gebäuden einen deutlichen Beitrag für den Umweltschutz. Der C02-Verbrauch der Frankfurter Standorte soll sich pro Jahr um rund 70 Prozent reduzieren. Für beide Immobilien wird die Nachhaltigkeitszertifizierung Platin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen angestrebt.