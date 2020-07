Eine Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung eines Dieselfahrzeugs bewirkt, dass der Wagen auf den Prüfständen der Zulassungsbehörden alle gesetzlichen Grenzwerte für Stickoxide (NOx) und Kohlenstoffdioxid (CO2) einhält. Das Fahrzeug wird so für den Straßenverkehr zugelassen und darf verkauft werden. Ist das Auto dann auf der Straße unterwegs, deaktiviert die Abschalteinrichtung die Abgasreinigung oder drosselt sie zumindest. Dadurch kann das Fahrzeug die Emissionsgrenzwerte jedoch nicht mehr einhalten. Das Auto fährt auf der Straße also schmutziger als auf dem Prüfstand.

Im Zuge des Abgasskandals wird immer deutlicher: Der Volkswagen-Konzern hat eine ganze Reihe von Tricks angewendet, um die Abgaswerte seiner Fahrzeuge zu manipulieren. Eine dieser Abschalteinrichtungen zur Beeinflussung der Abgasreinigung ist die Lenkwinkelerkennung. Sie kommt in Modellen der Volkswagen-Tochter Audi, aber auch in einigen Fahrzeugen der Marke VW zum Einsatz.

Lenkwinkelerkennung manipuliert Abgasreinigung

Damit der Wagen erkennt, ob er sich in einer Testsituation oder im Normalbetrieb befindet, ist eine intelligente Abschalteinrichtung in Form einer Software notwendig. Die deutschen Autobauer zeigen sich hier sehr kreativ und haben neben dem Thermofenster und der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung auch die Lenkwinkelerkennung entwickelt.

Die Lenkwinkelerkennung ist eine Software, die anhand des Lenkwinkels von Quer- oder Längsbeschleunigung erkennt, ob sich das Auto auf der Straße oder auf dem Prüfstand befindet. Wird das Lenkrad nicht eingeschlagen, befindet sich das Fahrzeug in einer Testsituation und aktiviert die Abgasreinigung vollumfänglich. Identifiziert die Software eine Längs- oder Querbeschleunigung, die nur in Kurven, bei Anstiegen oder durch Lenkbewegungen zustande kommt, befindet sich der Wagen auf der Straße. Die Abgasreinigung wird gedrosselt, um Bauteile im Motor zu schonen, die bei einer dauerhaft aktivierten Abgasreinigung schnell Schaden nehmen würden. Daher setzt das Fahrzeug auf der Straße mehr NOx und CO2 frei als auf dem Prüfstand – und weit mehr als auf den Datenblättern und in den Werbebroschüren angegeben.

Lenkwinkelerkennung: Diese Modelle sind vom Abgasskandal betroffen

Die Lenkwinkelerkennung als Abschalteinrichtung haben Ingenieure und Motorenentwickler des VW-Konzerns bestätigt und genau beschrieben. Dem Handelsblatt lagen sogar interne Dokumente dazu vor. Mit einer Lenkwinkelerkennung ausgestattet sind demnach Modelle der Marken VW und Audi mit den VW-Getrieben AL 1000 und DL 502. Folgende Fahrzeuge sind betroffen:

· VW Passat

· VW Tiguan

· VW Touareg

· Audi A7

· Audi A8

Kraftfahrt-Bundesamt: Lenkwinkelerkennung ist illegal

Das zuständige Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stuft die Lenkwinkelerkennung als eine illegale Abschalteinrichtung ein und ordnete daher bereits 2017 verpflichtende Rückrufe für die betroffenen Diesel-Modelle an. Auch das Bundesverkehrsministerium forderte, die Lenkwinkel-abhängige Getriebewarmlauf-Funktion „aufgrund von NOx-Überschreitungen“ zu entfernen. Die Rückrufaktionen wegen der Lenkwinkelerkennung betreffen 24.000 Diesel-Wagen, davon etwa 14.000 Autos in Deutschland. Im Zuge der Rückrufe wird ein Softwareupdate auf die Motorsteuerung aufgespielt, dass die Lenkwinkelerkennung deaktiviert.

