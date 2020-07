Die Aktie unseres Musterdepottitels kennt kein Halten mehr. Kursverdoppelung seit der Aufnahme im April. Aktuell 127,20 Euro. Am Montag hat Shop Apotheke Europe vorab Umsatzzahlen veröffentlicht. Danach kletterten die Erlöse im ersten Halbjahr um 37% auf 465 Millionen. Im zweiten Quartal hat sich das Wachstum sogar noch auf 42% erhöht. Allein von Anfang April bis Ende Juni gelang es dem Unternehmen, die Zahl „aktiver Kunden“ um 0,5 auf 5,5 Millionen zu schrauben. Der Umsatz in der „DACH-Region“ stieg um 31% auf 391 Millionen, das Segment International – Belgien, Italien, Frankreich, Niederlande – konnte die Erlöse sogar mehr als verdoppeln auf 42 Millionen. Auch ergebnisseitig können sich Anleger auf gute Resultate einstellen. In einer Pressemitteilung heißt es, daß sich „Effizienzsteigerungen sowie Skaleneffekte positiv auf unser Ebitda im zweiten Quartal auswirken werden.“ Noch in diesem Jahr soll das neue Logistikzentrum bei Venlo in Betrieb gehen, das die Kapazitäten mehr als verdoppelt. In eine neue Dimension könnte Shop Apotheke vorstoßen durch die Einführung des elektronischen Rezepts. Der Bundestag hat dafür am Freitag die Bahn geebnet. Die britische Investmentbank Barclays glaubt, daß in zehn Jahren 25% des Medikamentenhandels auf das Internet entfällt. Kunden profitieren von Rabatten oder teilweise niedrigeren Preisen bei rezeptfreien Salben und Pillen. Fazit: Im Prior Depot lassen wir die schönen Gewinne weiter laufen.