Im Interview: Wo Barings-Aktienchefin Dr. Cooper Chancen sieht

Frau Dr. Cooper, COVID-19 hat die Volatilität an den Aktienmärkten in den letzten Monaten deutlich ansteigen lassen. Wie können Investoren damit umgehen?

Dr. Ghadir Cooper: Als sich COVID-19 zu einer globalen Pandemie entwickelte und viele Länder ihren Bürgern strenge Beschränkungen für die Bewegungsfreiheit außerhalb ihres Wohnortes auferlegten, verwandelte sich das, was durch den Lockdown in China als Angebotsschock begann, in eine Nachfragevernichtung und stürzte die Weltwirtschaft in eine synchronisierte Rezession.