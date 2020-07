China – Wie verändert Corona das Reich der Mitte?

Corona führt das Land in die schwerste Wirtschaftskrise seit der Kulturrevolution. Entsprechend muss Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping demonstrieren, dass er gleichwohl weiter bzw. zumindest wieder fest im Sattel sitzt. Auch deshalb ist es für die Regierung extrem wichtig, dass zum einen die Unternehmen wieder produzieren und möglichst zeitnah vollumfänglich das Vorkrisenniveau erreichen. Und zum anderen gilt es die Schulen wieder zu öffnen und den Nationalen Volkskongress nachzuholen. All das passiert jetzt und zeigt somit eindrucksvoll, dass Xi die Kontrolle (zurückerlangt) hat. Wir stellen die Einschätzung von Andreas Grünewald, FIVV AG für die Südseiten dervor.Auf diesem Nationalen Volkskongress in Peking können Chinas Machthaber gleich zwei Siege verkünden: Einen über das neue Coronavirus und einen über jegliche Art von Kritik und Aufbegehren gegen ihren alleinigen Führungsanspruch. China ist inzwischen nahezu coronafrei und laut offiziellen Angaben wurden nahezu alle neuen Infektionen von außen importiert und sind unter Kontrolle.