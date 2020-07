Andreas Renschler verlässt in der kommenden Woche den Chefposten bei Traton. Er übergibt das Amt an Matthias Gründler. MAN-Chef Joachim Drees beendet seine Arbeit ebenfalls am 15. Juli. Auf ihn folgt Andreas Tostmann. Traton-Personalchef Carsten Intra wird neuer Chef bei VW Nutzfahrzeuge. Weitere Personalveränderungen können nicht ausgeschlossen werden.Die Analysten der Nord LB sprechen nach diesen Personalmeldungen von einem ...