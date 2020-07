Die TUI-Gruppe meldet den bevorstehenden Abschluss des Verkaufs ihrer Tochtergesellschaft Hapag-Lloyd Cruises an TUI Cruises. Den Deal hatte das Reiseunternehmen bereits im Februar angekündigt. Mittlerweile habe man alle notwendigen Genehmigungen einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die EU-Kommission erhalten, so die Gesellschaft.„Der Unternehmenswert wurde mit 1,2 Milliarden Euro beziffert”, so das ...