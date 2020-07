Am 21. Juli wird Sartorius die Zahlen zum zweiten Quartal publizieren. Die Analysten der Deutschen Bank gehen von einem guten Zahlenwerk aus. Der Umsatz soll um 10 Prozent steigen, beim bereinigten EBITDA rechnen sie mit einem Plus von 19 Prozent.Die Analysten bestätigen die Halteempfehlung für die Aktien von Sartorius. Das Kursziel lag bisher bei 230,00 Euro. In der aktuellen Studie steigt das Kursziel für die Papiere von ...