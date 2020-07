Die österreichische VST Building Technologies meldet einen neuen Großauftrag. Gegenstand des Auftrags ist ein Immobilienprojekt in Kiel, wo in zwei Bauabschnitten bis 2022 174 Wohnungen sowie Gewerbeflächen schlüsselfertig errichtet werden sollen. „VST produziert und liefert für das neue Projekt insgesamt rund 17.700 Quadratmeter VST-Wände und knapp 19.000 Quadratmeter VST-Decken”, so das Unternehmen aus Leopoldsdorf. Zudem ...