Der Blick auf die Zahlen bei Adidas dürfte nicht zu viel Freude bereiten. Am 6. August wird Adidas Zahlen zum zweiten Quartal publizieren. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzrückgang von 38 Prozent. Auch das operative Ergebnis dürfte massiv sinken. Wichtig wird sein, wie der Blick in die Zukunft aussieht. Am Markt rechnet man mit einer gewissen Erholung.Die Analysten bleiben bei der Halteempfehlung für ...