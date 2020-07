Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 06/20.

TOP 2

08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 06/20.

TOP 3

10:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig).

TOP 4

10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 06/20 (endgültig).

TOP 5

11:30 Uhr, Deutschland: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 4 Milliarden Euro.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 15.07.2020 Zeit Land Relev. Termin 05:00 JPN BoJ Zinssatzentscheidung 05:00 JPN BoJ Prognosebericht 05:00 JPN BoJ Geldpolitik Statement 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Monat) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex - Kernrate (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelspreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr) 08:00 JPN BoJ Pressekonferenz 10:00 GBR MPC Mitglied Tenreyro Rede 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:00 CAN BoC Zinssatzentscheidung 16:00 CAN BoC Zins Statement 17:00 CAN Bank of Canada Geldpolitik-Bericht 17:15 CAN BoC Pressekonferenz 20:00 USA Fed Beige Book



Bleiben Sie mit Wallstreet-Online informiert!

Ihr Redaktionsteam aus Berlin