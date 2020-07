Top 3 Charts der Woche: US100, Gold und EURUSD

Gold

Gold wird seit geraumer Zeit in einem Aufwärtstrend gehandelt. Während der heutigen Sitzung stieg der Preis auf ein neues Jahreshoch und eine weitere Aufwärtsbewegung ist das Basisszenario. Betrachtet man die aktuelle Lage aus technischer Sicht, so baut sich ein potenzielles harmonisches XABCD-Muster auf. Das Edelmetall durchbrach das Fibonacci-Retracement von 127,2% und bewegt sich möglicherweise auf das nächste Retracement (161,8%) zu. Das Niveau von 1.823 USD sollte als Schlüsselwiderstand betrachtet werden. Sollte es jedoch zu einer Abwärtskorrektur kommen, ist die nächste Unterstützung die 1.790-USD-Marke. Sollte der Preis diese unterschreiten, könnten die Unterstützungen bei 1.765 USD und 1.743 USD ins Spiel kommen.

EURUSD

EURUSD wurde in letzter Zeit in einer Seitwärtsbewegung gehandelt. Trotz des Ausbruchs über die lokale Trendlinie gelang es den Käufern nicht, über den Widerstandsbereich bei 1,1340 zu steigen. Man sollte jedoch bedenken, dass jeder Versuch, dieses Niveau zu durchbrechen, die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursanstiege erhöht. Die Unterstützungszone ist durch die Untergrenze der 1:1-Struktur sowie durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet. Das unten im Chart markierte blaue Rechteck zeigt den Bereich der größten Korrektur in der Aufwärtsbewegung, die im Mai begann. Gemäß der klassischen technischen Analyse bleibt der übergeordnete Trend bullisch, solange der Kurs über der genannten Unterstützung notiert. Ein Ausbruch nach unten könnte jedoch eine größere Abwärtsbewegung auslösen.

US100

Die Rallye am US-Aktienmarkt hält an. Der US-Tech-Index erreichte gestern den wichtigsten Widerstand. Den Verkäufern gelang es, die Aufwärtsbewegung beim Fibonacci-Retracement von 127,2% zu stoppen, aber der übergeordnete Trend bleibt bullisch. Dennoch könnte dieses Niveau ein perfekter Bereich sein, um eine Abwärtskorrektur zu beginnen. Die nächste zu beobachtende Unterstützung befindet sich bei 10.110 Punkten, nahe der Untergrenze der 1:1-Struktur. Solange der Kurs über dieser Marke liegt, könnten die Bullen einen Vorteil haben. Ein Durchbruch bei 10.600 Punkten könnte jedoch eine größere Aufwärtsbewegung auslösen, wobei das Fibonacci-Retracement von 161,8% (11.690 Punkte) ein potenzielles Ziel sein könnte.

