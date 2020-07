Bayer zieht Vergleichsantrag zurück - vorerst

In den USA rückt eine Lösung für Bayer im Rechtsstreit um Glyphosat wieder in etwas weitere Ferne. Das Unternehmen zieht einen Vergleichsantrag zurück, nachdem der ausgehandelte Kompromiss vom zuständigen Gericht als nicht angemessen und nicht fair bezeichnet wurde. Bayers Aktienkurs war daraufhin in dieser Woche wieder deutlich unter Druck geraten, konnte aber immerhin eine charttechnische Unterstützungszone knapp oberhalb der ...