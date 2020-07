WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 1,21 Prozent auf 2289,34 Punkte.

An den Finanzmärkten hat die Risikobereitschaft etwas nachgelassen, nachdem in den Wochen zuvor meist überraschend positive Konjunkturzahlen für gute Laune gesorgt hatten, hieß es von Analystenseite. Zur Wochenmitte ließ die rekordhohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA die Risikoneigung der Anleger etwas zurückgehen. Bereits am Dienstag hatte der ATX 1,1 Prozent verloren, nachdem er noch zum Wochenstart um mehr als drei Prozent zugelegt hatte.