Die Allianz Generalvertretung F200 von Semih Karayüz ist erfolgreich in Berlin und die nach Mitarbeitern größte Allianz-Agentur Deutschlands. Auch sein Versicherungsgeschäft wurde von Corona massiv beeinflusst – allerdings mit positiven Vorzeichen: Das Umsatzwachstum ist so stark, dass er nun neue Mitarbeiter sucht. Wie er das schaffen will, verrät er uns im Interview.