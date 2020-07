Fonds-News: Top-Ratings für Multi-Asset-Fonds und Infrastrukturfonds

Top-Rating „A” für diese Fonds

Die Berliner Ratingagentur Scope hat aktuell an zwei Fonds Top-Ratings vergeben. Der Anlageprozess sowie die Performance standen dabei im Fokus – diese und weitere News im Überblick.

Ein Mischfonds mit Multi-Asset-Strategien sowie ein Infrastruktur-Aktienfonds haben von Scope aktuell das Top-Rating „A” (sehr gut) erhalten. Das in Berlin ansässige Analysehaus vergab diese Bewertung an den PEH SICAV - PEH Empire Fund (LU0086120648) sowie an den M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund (ISIN: LU1665237704). Das Rating für den Mischfonds PEH Empire Fund ließe sich in erster Linie auf dem klar strukturierten und prognosefreien Anlageprozess sowie der hohen Transparenz zurückführen. Zudem seien die Einbindung von ESG-Faktoren sowie die „Reaktion der Investitionsquote auf Marktbewegungen” als positive Faktoren eingeflossen. Portfoliomanager ist Martin Stürner, Gründer, Miteigentümer und Vorstandsvorsitzenden der PEH. Die überzeugende Performance des Fonds seit Auflage ist laut Scope für das Top-Rating beim M&G-Fonds verantwortlich. Diese liege auch über der Vergleichsgruppe. Die sehr gute Bewertung des Portfoliomanagements (Alex Araujo/John Weavers) sei ein weiteres Argument für das vergebene Top-Rating gewesen.