RWE AG (RWE) - das Versorgungsunternehmen steht kurz vor dem Breakout! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Breakout Trading-Strategie

Symbol: RWE ISIN: DE0007037129

Rückblick: RWE ist mit weltweit rund 20.000 Mitarbeitern der größte deutsche Stromproduzent und der drittgrößte Ökostromkonzern in Europa. Der Stromversorger investiert in erneuerbare Energie wie Windkraft, Solarparks und Photovoltaik. Auf den Abverkauf setzte die Erholung ein. Nach dem Pullback zum EMA-50 Mitte Juni, kam wieder Stärke in die Aktie und es folgte der nächste Schub nach Norden.