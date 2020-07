Wirecard trifft Kohl – der Deutschlandfonds

Dass man so etwas noch erleben muss. Kohl trifft Wirecard. Früher philosophierte Helmut Kohl mit Günther Gauss über Politik, traf Gorbatschow im Cardigan am Flusslauf in Russland. Heute sitzt Walter Peter Kohl bei Markus Lanz und man spricht über einen Deutschlandfonds und die Risiken einer Wirecard. Kohl und Wirecard. Wir glauben, dass immerhin die Idee eines Deutschlandfonds ganz ok wäre. Bloss – das kann jeder selbst schon tun. Wir suchen deshalb für Euch in unserem Börsendienst nicht nur Produktideen aus, spannende Ideen auf interessante Basiswerte. Sondern auch ETFs auf Zukunftsbranchen – Robotics, KI, Wasserstoff, 3D – dazu Branchenzertifikate, Aktien und das ganze täglich ergänzt um Research von professionellen Adressen. Schaut gerne rein, testet uns inklusive unseres Tradingdepots, dass den DAX nun auf Jahre stetig hinter sich gelassen hat. 2020 ist und bleibt das Jahr, in dem man den Startschuss für sein Depot bis 2030 oder gar noch länger gibt. Übrigens – unser Börsendienst ist bei monatlichem Test und Abschluss monatlich auch wieder kündbar. Ihr könnt Euch längerfristig binden, müsst es aber nicht. Genau dafür haben wir unser Stufenmodell bei den Abos überlegt. Und – ab sofort ist unser TRAININGSTAG Vermögensaufbau Basic als Modul bei uns zu erwerben. 4 Stunden alles rund um Depoteröffnung, Kosten sparen, Fehler vermeiden, Depot strukturieren, Sparpläne bilden und Produkte, Aktien und Anlagepapiere verstehen.