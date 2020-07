CMC Espresso: Trend ist intakt aufwärts (9.7.20)

Es sieht nach Erholung aus am deutschen Aktienmarkt am heutigen Donnerstag. Anleger sind weiterhin damit beschäftigt, die positiven Auswirkungen der geld- und fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen gegen mögliche Auswirkungen regionaler Lockdowns wegen wieder steigender Coronavirus-Infektionsfälle abzuwägen.

Dabei macht der Germany 30 Cash Index Fortschritte: Die Hürde von 12500 Punkten, die wochenlang ein Widerstand war, wurde in den letzten Handelstagen zweimal als neue Unterstützung getestet. Die überzeugten Käufer müssen also einsehen, dass sie günstiger im Moment nicht mehr einsteigen können. Anleger hoffen, dass besser als befürchtete Wirtschaftsdaten zu besser als befürchteten Quartalszahlen führen, wenn die Firmen jetzt in der anlaufenden Berichtssaison ihre Bilanzen offenlegen.

