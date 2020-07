Sowohl die Deutsche Regierung als auch die Europäische Union forcieren die Dekarbonisierung der Wirtschaft, um die ambitionierten Klimavorgaben umzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist der breite Einsatz von grünem Wasserstoff geplant. Der Energieriese RWE steckt dadurch mitten in dieser Wende hin zur Klimaneutralität und will dieses Ziel Ende 2040 erreichen. Der Kohleausstieg ist beschlossen und der Strom-Konzern konzentriert sich auf das Zukunftsgeschäft mit erneuerbaren Energien. RWE will sich bei Produktion und Handel von grünem Wasserstoff verstärkt engagieren, nachdem der Konzern bereits sehr gut positioniert ist. So kann RWE auf die Ressourcen bei Erneuerbarer Energie zurückgreifen, um mit überschüssigem Windstrom mittels Elektrolyse grünen Wasserstoff zu produzieren. Auch die schon vorhandenen Gasspeicher wären in der Lage, Wasserstoff zu lagern.

Im Zeitraum der letzten 12 Monate konnte der RWE-Kurs den Dax um rund 40% übertreffen. Trotz der weitgehenden wirtschaftlichen Immunität gegen die Pandemie wurde die Aktie im Corona-Sell-Off mit 43% Verlust schwer getroffen. Ab Mitte März konnte sich der Kursverlauf im Einklang mit dem breiten Markt wieder erholen und erreicht in der Spitze 60 % Kursgewinn. Aktuell kämpft der Wert mit dem Widerstand bei 31,80 Euro, hat nach dessen Überwindung aber Spielraum bis 34,55 Euro. Eventuell könnte die alte Marke aus dem März 2012 bei 36,43 Euro erreicht werden, weil der übergeordnete Aufwärtstrend aus dem Jahr 2016 noch intakt ist. Kommt es beispielsweise über den Sommer zu der befürchteten 2. Corona-Welle in den USA, würden auch deutsche Aktien darunter leiden, wobei die RWE-Aktie weniger als der Dax in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Nachdem viele Marktteilnehmer mit einem erneuten Aufflammen rechnen, wird das Ausmaß des Kurseinbruchs an den Börsen nur einen Bruchteil des 1. Sell Offs betragen. Ein Verlust könnte bis zur Unterstützung bei 28,51 Euro reichen.