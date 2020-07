Marktkommentar: EURUSD auf dem Weg zur 1,14er-Marke?

Die technische Lage hat sich beim US500 am Mittwoch wieder verbessert, doch während der heutigen Asien-Sitzung gaben die Futures bereits wieder nach.

Der US500 oszillierte gestern größtenteils um den Bereich bei 3.145 Punkten, doch am Ende der Sitzung konnten sich die Bullen durchsetzen und den Kurs wieder in die Nähe des Wochenhochs bringen. Bei einem Durchbruch könnten die Anleger zu weiteren Anstiegen in Richtung 3.210 Punkte ermutigt werden. Auf diesem Niveau ist nicht nur das Hoch der letzten großen Rallye zu finden, sondern auch die Unterstützungszone von Ende 2019 und Anfang 2020. Die nächste Woche beginnende US-Berichtssaison könnte für den Aktienindex entscheidend sein.

EURUSD konnte am Mittwoch den Abpraller vom Fibonacci-Retracement von 61,8% der am Freitag eingeleiteten Impulswelle nutzen, um die am Vortag unterschrittenen Unterstützungen zurückzuerobern. Das Paar schloss nach einem Fehlausbruch etwas unterhalb einer wichtigen horizontalen Widerstandslinie (1,1340), die seit dem 12. Juni in regelmäßigen Abständen getestet wurde. Am Donnerstag setzt das Paar den Anstieg fort und könnte sich auf die Juni-Hochs um die 1,14er-Marke zubewegen.

Der DE30 vertiefte am Mittwoch seinen Rückgang bis auf die obere Grenze der breiten Seitwärtsrange (12.000 bis 12.440 Punkte), die zwischen dem 16. Juni und 2. Februar zu beobachten war. Der Dip im Intraday-Handel wurde jedoch gekauft, da der Kurs später wieder in die Gewinnzone gebracht werden konnte. Ein Durchbruch der 12.635-Punkte-Marke wäre erforderlich, um den Trend wieder aufzunehmen, wobei sich der erste Versuch von heute Morgen als Fehlausbruch erwies.



