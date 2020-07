Aurubis - Aufwärtstrend klar intakt

Korrekturen laufen in dem Titel aktuell in der Regel im Bereich leicht unter dem 10er-EMA (blaue Linie im Chart) aus. Eine Long-Position bietet sich daher im Bereich von 55,30 Euro bis 56,00 Euro an. Das Gewinnziel liegt bei 60,00 Euro. Der Stopp bei 52,45 Euro.

Trading-Strategie: