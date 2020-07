Aegon AM ernennt Global Head of Consultant Relations & Global Financial Institutions

Anne Coupe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Anlageberatung und im Bereich Consultant Relations. Zuletzt war sie bei BMO Global Asset Management als Managing Director, Head of Global Consultant Relations, tätig war. Ähnliche Funktionen hatte sie zudem bei UBS Asset Management und Deutsche Asset Management inne. Zuvor war sie Investmentberaterin bei Mercer als auch bei Callan Associates.

Anne Coupe und Russ Morrison schliessen sich Aegon Asset Management an, da das Unternehmen nach der erfolgreichen Integration seiner asiatischen, europäischen und US-amerikanischen Geschäftsbereiche den nächsten Schritt zu einem global ausgerichteten Vermögensverwaltungsgeschäft einleitet. Anne Coupe wird ein vierköpfiges Team leiten, das seinen Sitz in Chicago haben und an Chris Thompson, Global Head of Client Group von Aegon Asset Management, berichten wird.