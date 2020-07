Loomis Sayles optimistisch für Wirtschaft und Aktienmärkte

Der Wirtschaftsmotor sei weltweit wieder angesprungen und laufe, wenn auch noch nicht mit Vollgas, so doch zunehmend kräftiger. Ende Juni sei die Wirtschaf auf breiter Front wieder in die Gänge gekommen. Die wichtigsten Impulse hätten dabei die der Geld- und Finanzpolitik geben. „Dieser Rückhalt wird weiter anhalten und der Wirtschaft Aufwind geben“, meint Burelle. Trotz gelegentlicher Rücksetzer sollte die globale Wirtschaft daher in kleinen Schritten insgesamt weiter vorankommen. Die vorherigen Level bei den GDPs würden allerdings frühestens 2022 wieder erreicht. Mit Blick auf den Kreditzyklus schreibt Burelle: „Wir befinden uns im Übergang von der Abwärts- zur Reparaturphase.“

Konsolidierung am Aktienmarkt