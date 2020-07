Dr. Keith Barron will seinen letzten Erfolg mit Aurelian wo er das Geld seiner Aktionäre verhundertfachte nun mit Aurania wiederholen. Das Unternehmen wurde von Kinross übernommen für 1,2 Mrd. $ und gehört heute zu Lundin Gold! Drücken wir ihm die Daumen!

Aurania Resources Ltd. ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt „The Lost Cities – Cutucu“, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.