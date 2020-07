Chefvolkswirt sieht Zykliker im Kommen, rät zu Vorsicht bei Tech-Werten

„Die Aussichten für eine kräftige Sommerbelebung des Wachstums sind gut“, sagt er. „Selbst wenn es zu einer zweiten Welle kommt, werden die Auswirkungen wahrscheinlich nicht so schwerwiegend sein wie bei der ersten.“ Eine entsprechend offensive Positionierung empfiehlt er auch Investoren – zumindest vorübergehend.

Baur: „Wir bevorzugen Aktien, die sich bei anziehendem Wachstum am besten entwickeln, zyklische Sektoren wie Rohstoffe, Industrieunternehmen, Finanzwerte und Konsumgüter. Wir würden auch an Aktien von Nebenwerten und Schwellenländern festhalten; beide haben sich im Juni gut entwickelt, und das sollte auch so bleiben. Gerade für Schwellenländer gibt es gute Gründe: Der US-Dollar schwächt sich ab, das Wachstum scheint sich zu beleben, die Rohstoffpreise ziehen wieder an.“