Starker Handelsauftakt bei der Nel ASA Aktie: An der Frankfurter Börse notiert die Wasserstoff-Aktie aktuell bei 2,093 Euro auf Tageshoch - ein Plus von 3,51 Prozent zum Vortag. Mit dem Kursanstieg greift der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens die bisherige Topzone bei 2,079/2,109 Euro an. Wichtige Voraussetzung für diese Kursentwicklung war, dass die Nel ASA Aktie in den letzten beiden Handelstagen trotz eines deutlichen ...