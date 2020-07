Corona – Was interessiert mich die Pandemie von gestern

Mittlerweile hat die Ausbreitung des Virus in Europa einen stark abnehmenden Trend. Die Zahl „offener“ Fälle ist seit einigen Wochen konstant. Die Regierungen haben die im März verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie weitestgehend gelockert. Ausgangssperren wurden selbst in den am stärksten betroffenen Ländern aufgehoben und die Bevölkerung kehrt langsam zurück zur Normalität. Weltweit sieht es indes noch etwas anders aus. Zwar verbreitet sich die Krankheit insgesamt scheinbar nicht mehr so unkontrolliert wie noch vor einigen Monaten, die Fallzahl steigt jedoch weiterhin kontinuierlich. Die am stärksten betroffenen Länder sind derzeit die USA, Indien und Brasilien. Und die Börsen? Notierten Anfang Juni schon wieder nahe ihrer Jahresschlusskurse von 2019 oder stiegen sogar schon, wie der Extremfall der amerikanischen Börse Nasdaq zeigt, bereits auf neue Höchststände. Weltweite Pandemie? Ist im Griff! Rezession? Schnee von gestern! Auch wenn seit Mitte Juni eine kleinere Konsolidierung einsetzte, grundsätzlich scheinen die große Panik und Unsicherheit hinsichtlich dieser unbekannten Herausforderung der Vergangenheit anzugehören.