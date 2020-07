DE30: Kursanstieg vor Treffen der Eurogruppe

++ Wahl des Präsidenten der Eurogruppe ++ Gesamtzahl der Covid-19-Fälle überstieg 12 Millionen ++ EU-Gericht setzt Strafe von Infineon (IFX.DE) um 7% herab ++



Im Vorfeld des Treffens der Eurogruppe, bei dem die Finanzminister der Eurozone ihren neuen Präsidenten wählen sowie die Haushaltslage und den finanzpolitischen Kurs in der Eurozone erörtern werden, werden die europäischen Indizes gemischt gehandelt. Die Investoren werden alle Nachrichten im Zusammenhang mit dem Rettungsfonds in Höhe von 750 Milliarden EUR für die von Covid-19 am stärksten betroffenen Volkswirtschaften aufmerksam verfolgen. Unterdessen belasten die steigenden Infektionszahlen und die Anzeichen dafür, dass die EZB die Geldpolitik für einige Zeit unverändert lassen könnte, die Marktstimmung.

Die deutschen Exporte erholten sich im Mai weniger stark als erwartet, da die Nachfrage trotz der Aufhebung der Sperrmaßnahmen gedämpft blieb. Heute gehören große Hersteller zu den Spitzenreitern, wobei der Pharmahersteller Merck um 2%, BMW um 1,2% und Adidas um 0,9% zulegen konnten. Gestern konnte der DE30 von der Aufwärtstrendlinie abprallen. Sollte sich die Stimmung verbessern, könnte der Widerstand bei 12.980 Punkten ins Spiel kommen. Sollte der Index hingegen unter die vorgenannte Trendlinie einbrechen, könnten die Verkäufer die jüngsten Tiefs bei 12.000 Punkten anpeilen. Quelle: xStation 5

DE30-Mitglieder um 11:10 Uhr. Quelle: Bloomberg

Das in Luxemburg ansässige Gericht reduzierte die Kartellstrafe von Infineon (IFX.DE) um 7% auf 76,87 Millionen EUR, da der Chiphersteller weniger wettbewerbswidrige Kontakte zu anderen Kartellmitgliedern hatte, als die EU-Kartellbehörden angaben. Bereits 2014 verhängte die Europäische Kommission eine Geldstrafe von insgesamt 138 Millionen EUR gegen Infineon, Philips und Samsung wegen der Beteiligung an einem Kartell zwischen 2003 und 2005. Die Strafe von Infineon war mit 82,78 Millionen EUR die höchste.

Infineon hat die heutige Sitzung mit einer Aufwärtsbewegung begonnen. Der Aktienkurs konnte von der Aufwärtstrendlinie abprallen und testete den Widerstand bei 21,60 EUR. Ein Durchbruch nach oben könnte den Weg für einen größeren Aufwärtsimpuls in Richtung 23,14 EUR ebnen. Sollte das Paar andererseits unter die oben genannte Trendlinie zurückkehren, könnten die Verkäufer Unterstützung bei 19,47 EUR anstreben. Quelle: xStation 5

Tesla (TSLA.DE) sei „sehr nah dran" an der Erreichung der Stufe fünf der autonomen Fahrtechnologie, sagte Chief Executive Elon Musk am Donnerstag und bezog sich dabei auf die Fähigkeit, Straßen ohne Zutun des Fahrers zu befahren. „Ich bin nach wie vor zuversichtlich, dass wir die Grundfunktionalität für die Autonomie der Stufe 5 in diesem Jahr abgeschlossen haben werden", sagte Musk.

Gestern bestätigte der deutsche Arzneimittelhersteller Merck (MRK.DE), dass er sich bereit erklärt habe, sein potenzielles COVID-19-Medikament Rebif in Länder der Europäischen Union zu liefern, falls Aufträge für die Behandlung erteilt werden. Diese Erklärung folgte einem früheren Reuters-Bericht über eine Vereinbarung zwischen der EU-Kommission und Merck über die Lieferung von Rebif.

SAP (SAP.DE) legte um 8% zu, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass seine Geschäftstätigkeit im zweiten Quartal stärker als erwartet an Fahrt gewonnen habe. Der Softwarehersteller bestätigte zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr mit steigenden Umsätzen und Betriebsgewinnen.



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.