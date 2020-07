Rechtsschutz-Versicherer: Die 5 größten Rechtsstreit-Risiken

Der auf Rechtsschutz spezialisierte Versicherer Roland hat 365.000 Leistungsfälle analysiert und zeigt, in welchen Lebensbereichen Menschen am häufigsten in juristische Auseinandersetzungen verwickelt werden.In welchen Lebensbereichen haben die Versicherten am häufigsten rechtliche Unterstützung erhalten? Das wertet Roland Rechtsschutz jedes Jahr aus. Hier die Ergebnisse aus 2019 und dem ersten Halbjahr 2020.Platz 1: StraßenverkehrZu schnell gefahren, falsch geparkt, Unfall verursachtOb als Autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger – im Straßenverkehr geraten die Deutschen am häufigsten in rechtliche Auseinandersetzungen. Das zeigt die Analyse der rund 365.000 Leistungsfälle, die Roland Rechtsschutz ausgewertet hat.Über 67.000...