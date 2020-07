Biogen hat in den USA einen Zulassungsantrag für das Alzheimer-Medikament aducanumab gestellt. Damit war erst später gerechnet worden. Man will eine bevorzugte Prüfung erreichen. Wenn alles gut läuft, könnte die Markteinführung im ersten Quartal 2021 erfolgen.Die Analysten der DZ Bank bleiben in der Folge bei ihrer Halteempfehlung für die Aktien von Biogen. Das Kursziel für die Papiere sehen die Experten weiter bei 300,00 ...