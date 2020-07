Südzucker steigert operativen Quartalsgewinn

Südzucker hat am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 bekannt gegeben. Die Mannheimer melden einen leichten Umsatzrückgang von 1,68 Milliarden Euro auf 1,67 Milliarden Euro. „Während der Umsatz im Segment CropEnergies deutlich und in den Segmenten Zucker und Frucht leicht zurückging, stieg er im Segment Spezialitäten moderat an”, so Südzucker. Auf EBITDA-Basis konnte die ...