ESG-Investing: Wie sich Performance & Impact bei Fixed Income Strategien kombinieren lassen

Obwohl ESG heutzutage ganz oben auf der Agenda vieler institutioneller Anleger steht, lag der Schwerpunkt bisher vor allem auf dem Aktienanteil ihrer Investitionen; dies ändert sich jedoch. Anleger machen sich nun mehr Gedanken darüber, wie sie ESG erfolgreich in ihre festverzinslichen Anlagen einbetten können.

Rupert Cadbury, Fixed Income Portfolio Strategist & Konstantin Nemnov, CFA, Senior Credit Portfolio Manager, Fixed Income skizzieren in einem neuen White Paper die Ansätze, die Anleger verfolgen können, um ESG in festverzinsliche Anlagen zu integrieren, was die Herausforderungen sind und wie State Street Global Advisors helfen kann.