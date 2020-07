Baumot Group will neue Aktien ausgeben - Kapitalerhöhung

Die Baumot Group kündigt heute im Rahmen einer Kapitalerhöhung eine Platzierung neuer Aktien bei institutionellen Investoren an. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Als Folge der Ankündigung gibt es im Handel am Donnerstag einen spürbaren Kursverlust, aktuell notiert Baumots Aktienkurs nur noch bei 1,14 Euro und verliert gegenüber dem gestrigen XETRA-Schlusskurs 9,52 Prozent an Wert. Das Tagestief ist bei 1,10 Euro ...