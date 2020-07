AXA IM intensiviert Engagement für Geschlechtervielfalt in Industrie- und Schwellenländern

AXA IM widmet sich nun auch der Geschlechtervielfalt in den Emerging Markets

Zusätzlich wird sich AXA IM fortan auch in börsennotierten Unternehmen in Schwellenländern und Japan engagieren, in denen nicht mindestens ein weibliches Mitglied im Vorstand sitzt, beziehungsweise bei größeren Unternehmen mindestens 10 Prozent des Vorstands aus Frauen besteht.

Sowohl Unternehmen in Industrieländern als auch in Schwellenländern werden von AXA IM dazu angehalten, ihre Politik und die Ziele ihres Exekutivausschusses bezüglich der Geschlechtervielfalt offenzulegen und darüber zu berichten. AXA IM wird die Unternehmen in Bezug auf diese Ziele zur Verantwortung ziehen und durch ihr Engagement jene Unternehmen unterstützen, die nach wie vor hinter ihren definierten Zielen oder bewährten Marktpraktiken zurückbleiben. Die Stimmrechte sollen auch während der Hauptversammlung eines Unternehmens genutzt werden um Bedenken einzuräumen, falls ein Unternehmen keine angemessenen Angaben und Maßnahmen zur Vielfalt der Exekutivkomitees bereitstellt, sowie keinen glaubwürdigen Plan zur Behandlung des Themas vorlegt.